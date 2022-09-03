Агент высказался о контракте Лунёва с «Байером»

Леверкузенский «Байер» не вел переговоров с российским голкипером Андреем Лунёвым относительно подписания нового трудового договора. Об этом высказался агент игрока Антон Смирнов.

«С 1 января мы можем общаться с другими клубами, но первый разговор должен состояться с «Байером». Дальше уже поймём, рассчитывают ли там на Андрея», - цитирует слова представителя вратаря «РБ Спорт».

Срок действующего трудового соглашения Лунёва с леверкузенским клубом рассчитан до середины 2023 года. В настоящий момент российский голкипер находится в лазарете «фармацевтов». Он получив повреждение сухожилия в матче с «Аугсбургом» и выбыл на 1,5 месяца.