Президент «Баварии»: «Наша защита способна сдержать Левандовски»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мыслями о скорой встрече с Робертом Левандовски в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Бавария» попала в одну группу с «Барселоной». Уже 13 сентября польский форвард приедет на «Альянц Арену» в качестве игрока каталонцев.

«Мы все хотим, чтобы наши болельщики оказали Роберту тёплый приём – он этого заслуживает, – рассказывает Хайнер, слова которого приводит журналист Максимилиан Кох. – Он выступал здесь восемь лет, устанавливая один рекорд за другим и помогая нам выигрывать трофей за трофеем.

Однако, при всём уважении к Левандовски, мы настроены обыграть его «Барселону». Сможет ли наша защита его сдержать? Полагаю, что да», – заявил президент «Баварии».