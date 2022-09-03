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Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «Баварии»: «Наша защита способна сдержать Левандовски»

 
03 Сентября 2022 • 02:28 Комментировать
Бавария
...
Барселона
13.09 22:00

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мыслями о скорой встрече с Робертом Левандовски в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Бавария» попала в одну группу с «Барселоной». Уже 13 сентября польский форвард приедет на «Альянц Арену» в качестве игрока каталонцев.

«Мы все хотим, чтобы наши болельщики оказали Роберту тёплый приём – он этого заслуживает, – рассказывает Хайнер, слова которого приводит журналист Максимилиан Кох. – Он выступал здесь восемь лет, устанавливая один рекорд за другим и помогая нам выигрывать трофей за трофеем.

Однако, при всём уважении к Левандовски, мы настроены обыграть его «Барселону». Сможет ли наша защита его сдержать? Полагаю, что да», – заявил президент «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Герберт Хайнер
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БАВАРИЯ БАРСЕЛОНА
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