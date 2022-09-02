Ройс сравнял клубный рекорд дортмундской «Боруссии»

В матче пятого тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Хоффенхайм», и уже на шестнадцатой минуте игры «шмели» вышли вперед благодаря удару Марко Ройса. Этот гол стал для Ройса уже 45-м, который он забил за «Боруссию», открывая счет - и по этому параметру он сравнялся с Манфредом Бюргсмюллером, который также 45 раз открывал счет в матчах за свой клуб. В итоге гол Ройса так и остался единственным в матче.

Выиграв, «Боруссия» поднялась на первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, но основные конкуренты еще не сыграли свои матчи, в том числе и чемпион страны - «Бавария».