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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ройс сравнял клубный рекорд дортмундской «Боруссии»

 
02 Сентября 2022 • 23:25 Комментировать
Боруссия Д
1:0
Хоффенхайм
окончен

В матче пятого тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Хоффенхайм», и уже на шестнадцатой минуте игры «шмели» вышли вперед благодаря удару Марко Ройса. Этот гол стал для Ройса уже 45-м, который он забил за «Боруссию», открывая счет - и по этому параметру он сравнялся с Манфредом Бюргсмюллером, который также 45 раз открывал счет в матчах за свой клуб. В итоге гол Ройса так и остался единственным в матче.

Выиграв, «Боруссия» поднялась на первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, но основные конкуренты еще не сыграли свои матчи, в том числе и чемпион страны - «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс Манфред Бюргсмюллер
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окончен Боруссия Д 1:0 Хоффенхайм 1.65 4.60 4.60
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03.09  16:30 Бохум ... Вердер 2.90 3.60 2.30
03.09  16:30 Вольфсбург ... Кёльн 2.10 3.50 3.40
03.09  16:30 Штуттгарт ... Шальке 04 1.75 4.05 4.30
03.09  16:30 Байер Л ... Фрайбург 1.88 3.85 3.85
03.09  19:30 Айнтрахт Фр ... РБ Лейпциг
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Сегодня, 02 Сентября
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