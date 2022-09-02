«Боруссия» из Дортмунда вышла на первое место, забив один мяч «Хоффенхайму»

Стартовый матч пятого тура Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Хоффенхаймом» был обоюдоострым и с обилием хороших моментов. Все же «шмели» чаще угрожали чужим воротам, но забили только один мяч. В начале игры хозяева провели быструю атаку, Марко Ройс был выведен на удар и хладнокровно отправил мяч в сетку - 1:0.
«Боруссия» набрала 12 очков и вышла на чистое первое место. Ее соперник с 9 пунктами - пятый.
Протокол игры
|(1:0) Ройс Марко16'
Кобель Грегор•Мёнье Тома•Хуммельс Матс• 77'Шлоттербек Нико•Вольф Мариус83' (Джованни Рейна (83') •Эзкан Салих•Брандт Юлиан83' (Зюле Никлас (83') •Беллингем Джуд• 58'Ройс Марко 58'90' (Мукоко Юссуфа (90') •Байно-Гиттенс Джейми44' (Азар Торган (44') •Модест Антони
Бауманн Оливер•Кабак Озан• 64'Фогт Кевин• 58'Акпогума Кевин•Сков Роберт 35'46' (Руди Себастьян (46') •Анхелиньо Хосе•Прёмель Гриша71' (Даббур Мунас (71') •Гайгер Деннис46' (Кадержабек Павел (46') •Баумгартнер Кристоф•Рюттер Жоржиньо86' (Ларсен Якоб-Бруун (86') •Крамарич Андрей 80'
02 сентября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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