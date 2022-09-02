«Боруссия» из Дортмунда вышла на первое место, забив один мяч «Хоффенхайму»

Стартовый матч пятого тура Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Хоффенхаймом» был обоюдоострым и с обилием хороших моментов. Все же «шмели» чаще угрожали чужим воротам, но забили только один мяч. В начале игры хозяева провели быструю атаку, Марко Ройс был выведен на удар и хладнокровно отправил мяч в сетку - 1:0.

«Боруссия» набрала 12 очков и вышла на чистое первое место. Ее соперник с 9 пунктами - пятый.