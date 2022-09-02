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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» из Дортмунда вышла на первое место, забив один мяч «Хоффенхайму»

 
02 Сентября 2022 • 23:25 Комментировать
Боруссия Д
1:0
Хоффенхайм
окончен

Стартовый матч пятого тура Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Хоффенхаймом» был обоюдоострым и с обилием хороших моментов. Все же «шмели» чаще угрожали чужим воротам, но забили только один мяч. В начале игры хозяева провели быструю атаку, Марко Ройс был выведен на удар и хладнокровно отправил мяч в сетку - 1:0.

«Боруссия» набрала 12 очков и вышла на чистое первое место. Ее соперник с 9 пунктами - пятый.

Протокол игры  
Боруссия Д1:0Хоффенхайм
(1:0) Ройс Марко16'  
Кобель ГрегорМёнье ТомаХуммельс Матс  77'Шлоттербек НикоВольф Мариус 83' (Джованни Рейна ( 83') Эзкан СалихБрандт Юлиан 83' (Зюле Никлас ( 83') Беллингем Джуд  58'Ройс Марко  58' 90' (Мукоко Юссуфа ( 90') Байно-Гиттенс Джейми 44' (Азар Торган ( 44') Модест Антони
Запасные: Tom RotheПасслак ФеликсДжан ЭмреМайер Александер IIАлле Себастьян
Бауманн ОливерКабак Озан  64'Фогт Кевин  58'Акпогума КевинСков Роберт  35' 46' (Руди Себастьян ( 46') Анхелиньо ХосеПрёмель Гриша 71' (Даббур Мунас ( 71') Гайгер Деннис 46' (Кадержабек Павел ( 46') Баумгартнер КристофРюттер Жоржиньо 86' (Ларсен Якоб-Бруун ( 86') Крамарич Андрей  80'
Запасные: Самассеку ДиадиКуарежма ЭдуардуФилипп ЛукаШтиллер Анджело
02 сентября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Боруссия Дортмунд
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окончен Боруссия Д 1:0 Хоффенхайм 1.65 4.60 4.60
03.09  16:30 Байер Л ... Фрайбург 1.88 3.85 3.85
03.09  16:30 Унион Берлин ... Бавария
03.09  16:30 Бохум ... Вердер 2.90 3.60 2.30
03.09  16:30 Вольфсбург ... Кёльн 2.10 3.50 3.40
03.09  16:30 Штуттгарт ... Шальке 04 1.75 4.05 4.30
03.09  19:30 Айнтрахт Фр ... РБ Лейпциг
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Сегодня, 02 Сентября
23:25 · Германия. Бундеслига
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