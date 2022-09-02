Американский защитник Джон Энтони Брукс покинул немецкий «Вольфсбург» и перебрался в лиссабонскую «Бенфику». 29-летний футболист заключил с португальским грандом однолетнее трудовое соглашение. За «орлов» он будет выступать под 25-м номером.

Стоит отметить, что всю свою карьеру Брукс провел в чемпионате Германии. Помимо «Вольфсбурга», защитник отметился выступлениями за берлинскую «Герту», воспитанником которой он является.

В составе национальной сборной США Джон Энтони провел 45 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

После четырех туров «Бенфика» набрала 12 очков и лидирует в таблице Примейры.