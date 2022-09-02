Защитник Абду Диалло сменил французский «ПСЖ» на немецкий «РБ Лейпциг». Как сообщила пресс-служба немецкого клуба, с игроком подписано арендное соглашение до завершения нынешнего сезона. После истечения срока договора «быки» смогут выкупить футболиста за 25 миллионов евро.

Диалло выступал за парижский коллектив с лета 2019 года. Во Францию он переехал из дортмундской «Боруссии». В 75 поединках за «ПСЖ» защитник отметился четырьмя голевыми передачами.

После четырех туров Бундеслиги «РБ Лейпциг» набрал пять баллов и располагается на девятом месте в турнирной таблице.