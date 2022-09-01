Мёнхенгладбахская «Боруссия» посредством своего официального сайта объявила о переходе в свои ряды полузащитника Юлиана Вайгля. «Жеребцы» арендовали 26-летнего футболиста на сезон 2022/2023.

Ранее в Германии Юлиан Вайгль выступал за «Мюнхен 1860» и дортмундскую «Боруссию». В «Бенфике» хавбек оказался в начале 2020 календарного года.

За плечами Юлиана Вайгля шесть матчей в футболке национальной сборной Германии.

После четырёх туров «Боруссия» из Мёнхенгладбаха располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. «Жеребцы» в новом сезоне Бундеслиги ещё не проигрывали – у них две победы и две ничьи.