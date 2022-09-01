«Милан» усилится игроком из Бундеслиги

19-летний хавбек Астер Вранкс, выступающий в чемпионате Германии за «Вольфсбург», близок к продолжению карьеры в итальянском чемпионате. Игрока подпишет «Милан».

Согласно сведениям журналиста Джанлуки ди Марцио, 19-летний полузащитник уже прилетел в Италию для прохождения медицинского осмотра. После завершения процедуры стороны подпишут арендное соглашение. Контракт будет рассчитан на один сезон.

Аренда Вранкса обойдется итальянскому топ-клубу в два миллиона евро. «Россонери» смогут выкупить игрока за 12 миллионов.

В минувшем сезоне Бундеслиги Астер провел 24 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.