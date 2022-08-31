Пёнтек возвращается в Серию А

Кшиштоф Пёнтек снова будет выступать в чемпионате Италии. Как сообщают Sky Sport Italia и La Gazzetta dello Sport, до конца дня среды 27-летний нападающий перейдёт из «Герты» в «Салернитану».

Клуб Серии А арендует Пёнтека на сезон 2022/2023 с возможностью дальнейшего выкупа. При этом «Салернитана» будет выплачивать форварду только часть его зарплаты – другая часть останется за «Гертой».

В Италии Кшиштоф Пёнтек уже выступал за «Дженоа», «Милан» и «Фиорентину». В рядах «фиалок» польский нападающий провёл вторую часть прошлого сезона.

Добавим, что в сезоне 2022/2023 Кшиштоф Пёнтек на поле ещё не выходил.