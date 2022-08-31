«Интер» нашёл усиление в клубе Бундеслиги

24-летний хорватский защитник Борна Соса, правами на которого владеет немецкий «Штуттгарт», может переехать в чемпионат Италии. Об этом сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

Как информирует журналист, на игрока претендует миланский «Интер». Боссы итальянского гранда уже сделали предложение «швабам» по трансферу Сосы. «Нерадзурри» хотят арендовать защитника с правом последующего выкупа.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги Борна принял участие в трех поединках, в которых не отметился голевыми действиями. Его контракт со «Штуттгартом» рассчитан до середины 2025 года.