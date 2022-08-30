«Байер» объявил о продлении контракта с голкипером Лукашем Градецки. 32-летний финн заключил с «фармацевтами» новый трудовой договор, который рассчитан до конца сезона 2025/2026.

Цвета «Байера» Лукаш Градецки защищает с лета 2018 года. С тех пор вратарь провёл за клуб из Леверкузена 172 официальных матча, в которых пропустил 223 гола.

Лукаш Градецки является основным вратарём и капитаном «Байера». Конкуренцию финну проигрывает российский голкипер Андрей Лунёв. Последний провёл за «фармацевтов» всего лишь три официальных матча.

«Байер» на текущий момент занимает 13-е место в таблице Бундеслиги.