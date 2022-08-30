Три клуба хотят подписать Пёнтека

Польский центральный нападающий Кшиштоф Пёнтек, права на которого принадлежат берлинской «Герте», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Дании.

По данным инсайдера Николо Скиры, заинтересованность в переходе Кшиштофа проявляет ФК «Копенгаген». Также в списке претендентов на Пёнтека фигурируют два итальянских клуба: «Салернитана» и «Торино».

Напомним, что вторую часть сезона-2021/2022 польский голеадор провел за «Фиорентину» на правах аренды. Нападающий принял участие в 18 поединках, в которых отметился шестью забитыми мячами. Его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.