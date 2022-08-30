«Бавария» готова подписать де Йонга

В мюнхенской «Баварии» активизировались в отношении трансфера полузащитника каталонской «Барселоны» Френки де Йонга после отказа от игрока английских топ-клубов. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Как стало известно источнику, немецкий чемпион рассчитывает арендовать голландского хавбека с правом последующего выкупа. Если этот переход состоится, «Барселона» предпримет попытку подписать португальца Бернарду Силву из «Манчестер Сити».

Трансферная стоимость де Йонга оценивается в 60 миллионов евро. В стартовавшем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в трех встречах, в которых не отметился голевыми действиями.