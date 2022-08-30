Владельцы мюнхенской «Баварии» выразили полное доверие нынешнему спортивному директору клуба Хасану Салихамиджичу. Как информирует пресс-служба чемпиона Германии, с функционером был подписан новый долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

«Хочу поблагодарить клуб за оказанное доверие. Я люблю «Баварию», о чем уже неоднократно говорил. Это мой дом. Рад подписать новый контракт. Мы на правильном пути», - прокомментировал сделку Хасан.

Салихамиджич занимает пост спортдира «Баварии» с лета 2017 года. В июне 2020 года он вошел в совет директоров клуба.