«Милан» близок к трансферу бельгийского полузащитника

19-летний бельгийский хавбек Астер Вранкс, выступающий в немецкой Бундеслиге за «Вольфсбург», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, заинтересованность в услугах полузащитника проявляет «Милан». «Россонери» собираются взять Вранкса в аренду до завершения нынешнего сезона. Кроме того, чемпион Серии А готов прописать в договоре опцию выкупа бельгийца за 11,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне перспективный полузащитник сыграл за «волков» 28 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами. Transfermarkt оценил его стоимость в десять миллионов евро.