Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Милан» близок к трансферу бельгийского полузащитника

 
29 Августа 2022 • 08:12 Комментировать

19-летний бельгийский хавбек Астер Вранкс, выступающий в немецкой Бундеслиге за «Вольфсбург», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, заинтересованность в услугах полузащитника проявляет «Милан». «Россонери» собираются взять Вранкса в аренду до завершения нынешнего сезона. Кроме того, чемпион Серии А готов прописать в договоре опцию выкупа бельгийца за 11,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне перспективный полузащитник сыграл за «волков» 28 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами. Transfermarkt оценил его стоимость в десять миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Вольфсбург Трансферы футбола - лето 2022 Астер Вранкс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
09:47 · Германия. Бундеслига
Забитцер: «Мы с Киммихом отлично дополняем друг друга»
09:39 · Англия. Премьер-лига
Аренда Хадсона-Одои в «Байер» могла сорваться, но немцы согласились на условия «Челси»
08:12 · Германия. Бундеслига
«Милан» близок к трансферу бельгийского полузащитника
28 Августа
21:11 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» Дортмунд высказались о будущем Беллингема, на которого претендуют «Реал» и «Ливерпуль»
20:33 · Германия. Бундеслига
«Вердер» забил три мяча «Айнтрахту», но всё равно проиграл
18:32 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт»в меньшинстве едва не обыграл «Кёльн»
17:37 · Германия. Бундеслига
Киммих получил жёлтую карточку за помощь сопернику
13:08 · Германия. Бундеслига
Пиоли подтвердил переход немецкого защитника в «Милан»
12:28 · Германия. Бундеслига
Мюллер оценил эксперимент «Баварии» с участием де Лихта
12:21 · Германия. Бундеслига
Лунёв поздравил «Байер» с первой победой в Бундеслиге
11:13 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» Де Лихт высказался об игре на позиции нападающего
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал трансферную цель с ценником 80 миллионов евро
08:04 · Германия. Бундеслига
«Милан» усилится защитником из Бундеслиги
07:38 · Германия. Бундеслига
Маттеус сравнил восходящую звезду «Баварии» с Месси 1
02:30 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн считает неуместными разговоры о нехватке центрфорварда в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем