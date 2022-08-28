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В «Боруссии» Дортмунд высказались о будущем Беллингема, на которого претендуют «Реал» и «Ливерпуль»

 
28 Августа 2022 • 21:11 Комментировать
Боруссия Д
...
Хоффенхайм
02.09 21:30

19-летний полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем давно интересен грандам мирового футбола, но в Дортмунде не торопятся расставаться с восходящей звездой.

Как неоднократно сообщали СМИ, мадридский «Реал» и «Ливерпуль» рассчитывают приобрести перспективного англичанина следующим летом.

«Я надеюсь, что Беллингем останется в «Боруссии» и после 2023 года, – рассказывает в интервью Sky90 спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель. – Я вижу, что ему очень комфортно в нашем клубе», – добавил специалист.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, этим летом «Боруссия» отклонила несколько предложений по Беллингему.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Боруссия Дортмунд Трансферы футбола - лето 2022 Джуд Беллингем
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