«Вердер» забил три мяча «Айнтрахту», но всё равно проиграл

«Вердер» вернул в Бундеслигу бесшабашность. Уже в четвёртом матче кряду бременцы много забивают и пропускают. В прошлом туре им удалось шокировать дортмундскую «Боруссию», а сегодня в игре против «Айнтрахта» поочередно забивали то одни, то другие, что в итоге завершилось победой команды из Франкфурта со счётом 4:3.

После этого противостояния у соперников по пять очков.

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