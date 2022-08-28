«Вердер» забил три мяча «Айнтрахту», но всё равно проиграл

«Вердер» вернул в Бундеслигу бесшабашность. Уже в четвёртом матче кряду бременцы много забивают и пропускают. В прошлом туре им удалось шокировать дортмундскую «Боруссию», а сегодня в игре против «Айнтрахта» поочередно забивали то одни, то другие, что в итоге завершилось победой команды из Франкфурта со счётом 4:3.
После этого противостояния у соперников по пять очков.
Протокол игры
|2'Гётце Марио (0:1)
|(1:1) Юнг Антони14'
|(2:1) Биттенкорт Леонардо17'
|32'Коло-Муани Рандаль (2:2)
|39'Линдстрём Йеспер (2:3)
|48'Соу Джибриль (2:4)
|(3:4) Фуллкруг Никлас90'
Павленка Иржи•Пипер Амос• 33'Велькович Милош•Фридль Марко•Вайзер Митчелл77' (Бёрк Оливер (77') •Юнг Антони65' (Груев Илия (65') •Гросс Кристиан65' (Бьюкенен Ли (65') •Стаге Йенс66' (Шмидт Никлас (66') •Биттенкорт Леонардо30' (Шмид Романо (30') •Фуллкруг Никлас•Дукш Марвин
Трапп Кевин• 75'Якич Кристиян•Тута•Н'Дика Эван•Пеллегрини Лука65' (Ленц Кристофер (65') •Роде Себастьян77' (Чендлер Тимоти (77') •Соу Джибриль• 90'Линдстрём Йеспер77' (Кнауфф Ансгар (77') • 90'Гётце Марио86' (Борре Рафаэль (86') •Камада Даити•Коло-Муани Рандаль86' (Аларио Лукас (86')
Запасные: Рамай Диант•Эбимбе Эрик•Хасебе Макото•Смолчич Хрвое
28 августа. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
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