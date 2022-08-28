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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» забил три мяча «Айнтрахту», но всё равно проиграл

 
28 Августа 2022 • 20:33 Комментировать
Вердер
3:4
Айнтрахт Фр
окончен

«Вердер» вернул в Бундеслигу бесшабашность. Уже в четвёртом матче кряду бременцы много забивают и пропускают. В прошлом туре им удалось шокировать дортмундскую «Боруссию»,  а сегодня в игре против «Айнтрахта» поочередно забивали то одни, то другие, что в итоге завершилось победой команды из Франкфурта со счётом 4:3.

После этого противостояния у соперников по пять очков.

Протокол игры  
Вердер3:4Айнтрахт Фр
  2'Гётце Марио (0:1)
(1:1) Юнг Антони14'  
(2:1) Биттенкорт Леонардо17'  
  32'Коло-Муани Рандаль (2:2)
  39'Линдстрём Йеспер (2:3)
  48'Соу Джибриль (2:4)
(3:4) Фуллкруг Никлас90'  
Павленка ИржиПипер Амос  33'Велькович МилошФридль МаркоВайзер Митчелл 77' (Бёрк Оливер ( 77') Юнг Антони 65' (Груев Илия ( 65') Гросс Кристиан 65' (Бьюкенен Ли ( 65') Стаге Йенс 66' (Шмидт Никлас ( 66') Биттенкорт Леонардо 30' (Шмид Романо ( 30') Фуллкруг НикласДукш Марвин
Запасные: Штарк НикласАгу ФеликсДинкчи ЭренЦеттерер МихаэльРапп Николай
Трапп Кевин  75'Якич КристиянТутаН'Дика ЭванПеллегрини Лука 65' (Ленц Кристофер ( 65') Роде Себастьян 77' (Чендлер Тимоти ( 77') Соу Джибриль  90'Линдстрём Йеспер 77' (Кнауфф Ансгар ( 77'  90') Гётце Марио 86' (Борре Рафаэль ( 86') Камада ДаитиКоло-Муани Рандаль 86' (Аларио Лукас ( 86')
Запасные: Рамай ДиантЭбимбе ЭрикХасебе МакотоСмолчич Хрвое
28 августа. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".

Видео

0:1. Гол Марио Гетце (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Марио Гетце (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:1. Гол Антони Юнга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:1. Гол Антони Юнга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:1. Гол Леонардо Биттенкурта (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:1. Гол Леонардо Биттенкурта (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:2. Гол Коло Муани (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:2. Гол Коло Муани (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:3. Гол Йеспера Линдстрема (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:3. Гол Йеспера Линдстрема (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:4. Гол Джибриля Соу (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:4. Гол Джибриля Соу (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:4. Гол с пенальти Никласа Фюллькруга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:4. Гол с пенальти Никласа Фюллькруга (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Вердер - Айнтрахт Франкфурт. Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Вердер - Айнтрахт Франкфурт. Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Айнтрахт Франкфурт
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окончен Кёльн 0:0 Штуттгарт 2.10 3.65 3.35
окончен Вердер 3:4 Айнтрахт Фр 2.40 3.50 2.80
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