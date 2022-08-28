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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих получил жёлтую карточку за помощь сопернику

 
28 Августа 2022 • 17:37 Комментировать
Бавария
1:1
Боруссия М
окончен

В субботу «Бавария» впервые потеряла очки в новом чемпионате – матч с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха завершился вничью со счётом 1:1. Посреди второго тайма жёлтую карточку получил игрок мюнхенской команды Йозуа Киммих. Он пытался помочь подняться с газона Маркусу Тюраму, причём последний не особенно хотел поскорее продолжать игру, что объяснялось счётом на табло – «Боруссия» лидировала. Когда Киммих всё-таки поднял Тюрама, он увидел перед собой карточку. Решение рефери выглядело несколько странным.

Следующий матч Бундеслиги «Бавария» проведёт 3 сентября. Соперником мюнхенцев будет «Унион Берлин».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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