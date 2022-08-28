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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер оценил эксперимент «Баварии» с участием де Лихта

 
28 Августа 2022 • 12:28 Комментировать
Бавария
1:1
Боруссия М
окончен

Ветеран мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал эксперимент наставника команды Юлиана Нагельсманна. Во вчерашнем поединке против менхенгладбахской «Боруссии» тренер задействовал защитника Маттайса де Лихта на позиции нападающего.

«Помню, что ван Бюйтен тоже иногда выходил в роли центрфорварда. Не вижу здесь ничего необычного, тем более в конце встречи, когда зачастую играют навесами. Думаю, выход Маттайса на позиции форварда – хорошая идея», - приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Матч между «Баварией» и «Боруссией» завершился вничью со счетом 1:1. Гости долгое время выигрывали, но на последних минутах Лерой Сане спас ничью для мюнхенцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Маттайс де Лихт
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