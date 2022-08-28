Лунёв поздравил «Байер» с первой победой в Бундеслиге

Российский голкипер Андрей Лунёв высказался насчет победы леверкузенского «Байера» над «Майнцем» (3:0) в матче четвертого тура чемпионата Германии.

«Байер» с важной победой! Начинаем исправлять положение», - говорится в сообщении вратаря в социальных сетях.

Стоит отметить, что это первая победа «Байера» в новом розыгрыше немецкой Бундеслиги.

После четырех туров леверкузенская команда набрала три балла и занимает 11-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда Лунёва проведет против «Фрайбурга» в субботу, 3 сентября.

Добавим, что Андрей сейчас не играет из-за травмы.