Защитник «Баварии» Де Лихт высказался об игре на позиции нападающего

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттайс де Лихт прокомментировал эксперимент главного тренера команды Юлиана Нагельсманна. Во вчерашнем поединке против гладбахской «Боруссии» голландец сыграл на позиции нападающего.

«Для меня это было необычно, ведь я всегда играю на позиции защитника. Однако мне было интересно попробовать себя в новой роли. Жаль, что не получилось забить», - передает слова Маттайса Bayern & Germany.

Матч «Бавария» - «Боруссия», состоявшийся на «Альянц Арене», завершился вничью со счетом 1:1. Мюнхенский гранд был близок к поражению, но Лерой Сане смог восстановить равновесие на 83-й минуте.