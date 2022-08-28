Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Защитник «Баварии» Де Лихт высказался об игре на позиции нападающего

 
28 Августа 2022 • 11:13 Комментировать
Бавария
1:1
Боруссия М
окончен

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттайс де Лихт прокомментировал эксперимент главного тренера команды Юлиана Нагельсманна. Во вчерашнем поединке против гладбахской «Боруссии» голландец сыграл на позиции нападающего.

«Для меня это было необычно, ведь я всегда играю на позиции защитника. Однако мне было интересно попробовать себя в новой роли. Жаль, что не получилось забить», - передает слова Маттайса Bayern & Germany.

Матч «Бавария» - «Боруссия», состоявшийся на «Альянц Арене», завершился вничью со счетом 1:1. Мюнхенский гранд был близок к поражению, но Лерой Сане смог восстановить равновесие на 83-й минуте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттайс де Лихт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.08  16:30 Кёльн ... Штуттгарт 2.10 3.65 3.35
28.08  18:30 Вердер ... Айнтрахт Фр 2.40 3.50 2.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
12:21 · Германия. Бундеслига
Лунёв поздравил «Байер» с первой победой в Бундеслиге
11:13 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» Де Лихт высказался об игре на позиции нападающего
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал трансферную цель с ценником 80 миллионов евро
08:04 · Германия. Бундеслига
«Милан» усилится защитником из Бундеслиги
07:38 · Германия. Бундеслига
Маттеус сравнил восходящую звезду «Баварии» с Месси 1
02:30 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн считает неуместными разговоры о нехватке центрфорварда в «Баварии»
27 Августа
23:47 · Германия. Бундеслига
Терзич: «Заслуженная победа»
23:09 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Зоммер всегда выдаёт лучший матч года против «Баварии»
23:01 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Бавария» не победила, но сыграла даже лучше, чем раньше»
22:33 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн считает, что «Бавария» потеряла очки из-за судьи
21:52 · Германия. Бундеслига
Зоммер установил рекорд Бундеслиги в матче против «Баварии»
21:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» чудом не смогла обыграть «Боруссию» из Мёнхенгладбаха 1
19:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Боруссия» Мёнхенгладбах: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:33 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Дортмунда оставила «Герту» Шварца в зоне вылета
18:32 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» скромно обыграл «Аугсбург»
Все новости
Рекомендуем