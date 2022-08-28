«Милан» усилится защитником из Бундеслиги

Защитник Малик Тиава, выступающий у себя на родине за гельзенкирхенский «Шальке», пользуется спросом в итальянской Серии А. По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, в подписании 21-летнего немца заинтересован «Милан».

Ожидается, что сегодня, 28 августа, Малик прилетит на Апеннины для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «россонери». Сумма потенциальной сделки оценивается в шесть миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 защитник сыграл три встречи в Бундеслиге и не отметился голевыми действиями. Контракт Тиава с «Шальке» рассчитан до середины 2024 года.