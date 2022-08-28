Маттеус сравнил восходящую звезду «Баварии» с Месси

Легендарный немецкий защитник Лотар Маттеус в очередной раз восхитился игрой талантливого вингера мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалы.

«Джамал прогрессирует, желаю ему стать лучшим в мире. Мне он напоминает Лионеля Месси. У Мусиалы просто невероятный потенциал, он точно будет претендовать на «Золотой мяч» в будущем. Он очень многого добьется в составе хорошей команды», - цитирует Лотара портал Goal.com.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Мусиала отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей в трех сыгранных турах. Стоимость 19-летнего игрока оценивается в 65 миллионов евро.