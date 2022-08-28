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Нагельсманн считает неуместными разговоры о нехватке центрфорварда в «Баварии»

 
28 Августа 2022 • 02:30 Комментировать
Бавария
1:1
Боруссия М
окончен

Юлиан Нагельсманн не считает, что «Бавария» нуждается в новой «девятке».

Мюнхенцы не сумели одолеть мёнхенгладбахскую «Боруссию» в родных стенах (1:1), нанеся 35 ударов по воротам. После матча у наставника «Баварии» спросили, способно ли решить данную проблему появление в команде чистого форварда.

«Эта дискуссия возникла только сейчас, и открыли её вы, задав этот вопрос, – ответил журналистам Нагельсманн. – Мы пробили по воротам 35 раз – этого должно хватить для победы в любом из предстоящих матчей. Мы создали очень много голевых шансов», – заявил специалист.

Напомним, что «Бавария» играет без чистого форварда после продажи Роберта Левандовски в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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