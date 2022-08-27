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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер: «Зоммер всегда выдаёт лучший матч года против «Баварии»

 
27 Августа 2022 • 23:09 Комментировать
Бавария
1:1
Боруссия М
окончен

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер отметил игру голкипера «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Яна Зоммера.

Швейцарец отразил 19 ударов, что стало рекордом Бундеслиги. Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 1:1.

«Мы все прекрасно знаем, что Ян Зоммер всегда выдаёт матч года именно во встречах с «Баварией». Да, сегодня не все наши удары по его воротам были неберущимися, но его было практически невозможно пробить», – отметил немецкий игрок.

Единственный гол «Баварии» в ворота Зоммера на 83-й минуте забил Лерой Сане.

Действующий чемпион впервые в сезоне не сумел победить. В предыдущих трёх играх Бундеслиги «Бавария» набрала 9 очков при суммарной разнице голов 15:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Томас Мюллер Ян Зоммер
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