Мюллер: «Зоммер всегда выдаёт лучший матч года против «Баварии»

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер отметил игру голкипера «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Яна Зоммера.

Швейцарец отразил 19 ударов, что стало рекордом Бундеслиги. Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 1:1.

«Мы все прекрасно знаем, что Ян Зоммер всегда выдаёт матч года именно во встречах с «Баварией». Да, сегодня не все наши удары по его воротам были неберущимися, но его было практически невозможно пробить», – отметил немецкий игрок.

Единственный гол «Баварии» в ворота Зоммера на 83-й минуте забил Лерой Сане.

Действующий чемпион впервые в сезоне не сумел победить. В предыдущих трёх играх Бундеслиги «Бавария» набрала 9 очков при суммарной разнице голов 15:1.