Киммих: «Бавария» не победила, но сыграла даже лучше, чем раньше»

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих очень доволен игрой своей команды в матче против мёнхенгладбахской «Боруссии», несмотря на осечку.

Встреча завершилась со счётом 1:1. Хозяева «Альянц Арены» нанесли 35 ударов по воротам и 20 раз попали в створ, но лишь за семь минут до конца основного времени смогли уйти от поражения.

«Меня не покидает ощущение, что сегодня мы сыграли очень хорошо. Пропущенный нами гол – результат ошибки, что, конечно, очень раздражает. Мы полностью контролировали ситуацию на поле. Можно сказать, что сегодня мы сыграли даже лучше, чем в предыдущих поединках этого сезона», – заявил Киммих после матча.