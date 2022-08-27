Нагельсманн считает, что «Бавария» потеряла очки из-за судьи

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн недоволен работой рефери в матче чемпионата Германии против «Боруссии» Мёнхенгладбах.

Встреча завершилась вничью – 1:1. Мюнхенцы ушли от поражения, сравняв счёт на 83-й минуте, но не смогли избежать первой в сезоне потери очков.

«Сегодня команда нанесла 35 ударов по воротам – это впечатляющий показатель. Но я раздражён, потому что мы провели хорошую игру, но судья, к сожалению, трактовал все спорные эпизоды в пользу «Боруссии».

Ужасная судейская работа. Было около 20 фолов, которые могли быть назначены в любую сторону, и во всех случаях судья свистел против нас. Вероятно, после таких слов меня оштрафуют», – высказался Нагельсманн.