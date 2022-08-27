Зоммер установил рекорд Бундеслиги в матче против «Баварии»

Голкипер «Боруссии» Мёнхенгладбах Ян Зоммер стал главным героем матча против «Баварии».

Мюнхенцы нанесли 33 удара по воротам, из которых 20 пришлись в створ, однако были вынуждены довольствоваться лишь ничьей (1:1). Вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер записал себе в актив 19 сейвов, установив новый рекорд Бундеслиги по количеству отражённых ударов в одном матче, сообщает Opta.

Спасения швейцарского голкипера не позволили «Баварии» продолжить победную серию. Впервые потеряв очки, мюнхенцы делят первую строчку в чемпионате Германии с берлинским «Унионом», на счету которого те же 10 баллов.