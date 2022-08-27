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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» чудом не смогла обыграть «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

 
27 Августа 2022 • 21:35 Комментировать
Бавария
1:1
Боруссия М
окончен

В четвёртом туре Бундеслиги «Бавария» играла против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Лидеры чемпионата нанесли почти 30 ударов по воротам противника, но до последнего рисковали проиграть. Дайо Упамекано обрезал свою команду, и Маркус Тюрам реализовал выход один на один. У соперника была уйма моментов, гол Садио Мане отменили из-за офсайда, Йозуа Киммих попал в штангу, а подвиги голкипера Янна Зоммера были просто бесконечными. И все же на 83-й минуте Лерой Сане вырвал для «Баварии» ничью - 1:1. Команда из Мюнхена лидирует вместе с «Унионом».

Протокол игры  
Бавария1:1Боруссия М
  43'Тюрам Маркус (0:1)
(1:1) Сане Лерой83'  
Нойер МануэльПавар Бенжамен  90'Юпамекано ДеоЭрнандес ЛюкаАльфонсо ДэвисКиммих Йозуа  63'Забитцер Марсель  64' 68' (Мусиала Джамал ( 68') Коман КингслиМюллер ТомасСане Лерой  81' 86' (Де Лихт Маттайс ( 86') Мане Садио 68' (Гнабри Серж ( 68')
Запасные: Ульрайх СвенСарр БунаМазрауи НуссерСтанишич ЙосипТель МатисГравенберх Райан
Зоммер ЯннСкалли ДжозефИтакура КоЭльведи НикоНец ЛукаКрамер Кристоф  90'Коне Куадио 85' (Янчке Тони ( 85') Хофманн Йонас 86' (Херрманн Патрик ( 86') Нойхаус Флориан 77' (Фридрих Марвин ( 77') Плеа Алассан  37' 52' (Вольф Ханнес ( 52') Тюрам Маркус
Запасные: Бейер ДжорданБоргес Санчес ИвандроРайтц РоккоШтиндль ЛарсЗиппель Тобиас
27 августа. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

Видео

Бавария - Боруссия Менхенгладбах. 0:1. Гол Маркуса Тюрама (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Бавария - Боруссия Менхенгладбах. 0:1. Гол Маркуса Тюрама (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Бавария - Боруссия Менхенгладбах. Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Бавария - Боруссия Менхенгладбах. Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах
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окончен Шальке 04 1:6 Унион Берлин
окончен Герта 0:1 Боруссия Д 4.50 4.50 1.65
окончен РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург
окончен Хоффенхайм 1:0 Аугсбург 1.45 4.90 6.50
окончен Майнц 0:3 Байер Л
окончен Бавария 1:1 Боруссия М 1.19 7.90 12.00
28.08  16:30 Кёльн ... Штуттгарт 2.10 3.65 3.35
28.08  18:30 Вердер ... Айнтрахт Фр 2.40 3.50 2.80
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Сегодня, 27 Августа
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