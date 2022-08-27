«Бавария» чудом не смогла обыграть «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

В четвёртом туре Бундеслиги «Бавария» играла против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Лидеры чемпионата нанесли почти 30 ударов по воротам противника, но до последнего рисковали проиграть. Дайо Упамекано обрезал свою команду, и Маркус Тюрам реализовал выход один на один. У соперника была уйма моментов, гол Садио Мане отменили из-за офсайда, Йозуа Киммих попал в штангу, а подвиги голкипера Янна Зоммера были просто бесконечными. И все же на 83-й минуте Лерой Сане вырвал для «Баварии» ничью - 1:1. Команда из Мюнхена лидирует вместе с «Унионом».

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