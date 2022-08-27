«Бавария» чудом не смогла обыграть «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

В четвёртом туре Бундеслиги «Бавария» играла против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Лидеры чемпионата нанесли почти 30 ударов по воротам противника, но до последнего рисковали проиграть. Дайо Упамекано обрезал свою команду, и Маркус Тюрам реализовал выход один на один. У соперника была уйма моментов, гол Садио Мане отменили из-за офсайда, Йозуа Киммих попал в штангу, а подвиги голкипера Янна Зоммера были просто бесконечными. И все же на 83-й минуте Лерой Сане вырвал для «Баварии» ничью - 1:1. Команда из Мюнхена лидирует вместе с «Унионом».
Протокол игры
|43'Тюрам Маркус (0:1)
|(1:1) Сане Лерой83'
Нойер Мануэль•Павар Бенжамен• 90'Юпамекано Део•Эрнандес Люка•Альфонсо Дэвис•Киммих Йозуа• 63'Забитцер Марсель 64'68' (Мусиала Джамал (68') •Коман Кингсли•Мюллер Томас•Сане Лерой 81'86' (Де Лихт Маттайс (86') •Мане Садио68' (Гнабри Серж (68')
Зоммер Янн•Скалли Джозеф•Итакура Ко•Эльведи Нико•Нец Лука•Крамер Кристоф• 90'Коне Куадио85' (Янчке Тони (85') •Хофманн Йонас86' (Херрманн Патрик (86') •Нойхаус Флориан77' (Фридрих Марвин (77') •Плеа Алассан 37'52' (Вольф Ханнес (52') •Тюрам Маркус
27 августа. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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