«РБ Лейпциг» обыграл «Вольфсбург», это первая победа в сезоне для команды Тедеско

Пока не побеждавшие в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург» встретились в матче четвёртого тура Бундеслиги. Команда Доменико Тедеско не так часто владела мячом, но превзошла противника по количеству ударов по воротам, а главное - в голах. На пятой минуте Кристофер Нкунку реализовал пенальти и принес своей команде первую победу (пять очков). Он же отличился на 90-й минуте, сняв все вопросы. У «волков» два пункта.
Протокол игры
|(1:0) Нкунку Кристофер5'
|(2:0) Нкунку Кристофер90'
Бласвих Янис•Симакан Мохамед•Орбан Вилли•Хальстенберг Марсель82' (Шлагер Ксавер (82') •Хенрихс Бенджамин 8'43' (Гвардиол Йошко (43') •Кампль Кевин64' (Вернер Тимо (64') • 88'Раум Давид•Лаймер Конрад• 47'Ольмо Дани•Андре Силва64' (Айдара Амаду (64') •Нкунку Кристофер
Запасные: Никкиш Йонас•Новоа Уго•Форсберг Эмиль
Кастельс Коэн•Баку Ридле• 53'Лакруа Максанс•Ван де Вен Микки•Отавио Пауло• 51'Гилавоги Жошуа46' (Нмеча Феликс (46') •Арнольд Максимилиан 26'72' (Сванберг Маттиас (72') •Каминьски Якуб46' (Мармуш Омар (46') •Крузе Макс•Филипп Максимилиан59' (Брекало Йосип (59') •Нмеча Лукас59' (Вальдшмидт Лука (59')
27 августа. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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