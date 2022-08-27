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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» обыграл «Вольфсбург», это первая победа в сезоне для команды Тедеско

 
27 Августа 2022 • 18:30 Комментировать
РБ Лейпциг
2:0
Вольфсбург
окончен

Пока не побеждавшие в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург» встретились в матче четвёртого тура Бундеслиги. Команда Доменико Тедеско не так часто владела мячом, но превзошла противника по количеству ударов по воротам, а главное - в голах. На пятой минуте Кристофер Нкунку реализовал пенальти и принес своей команде первую победу (пять очков). Он же отличился на 90-й минуте, сняв все вопросы. У «волков» два пункта.

Протокол игры  
РБ Лейпциг2:0Вольфсбург
(1:0) Нкунку Кристофер5'  
(2:0) Нкунку Кристофер90'  
Бласвих ЯнисСимакан МохамедОрбан ВиллиХальстенберг Марсель 82' (Шлагер Ксавер ( 82') Хенрихс Бенджамин  8' 43' (Гвардиол Йошко ( 43') Кампль Кевин 64' (Вернер Тимо ( 64'  88') Раум ДавидЛаймер Конрад  47'Ольмо ДаниАндре Силва 64' (Айдара Амаду ( 64') Нкунку Кристофер
Запасные: Никкиш ЙонасНовоа УгоФорсберг Эмиль
Кастельс КоэнБаку Ридле  53'Лакруа МаксансВан де Вен МиккиОтавио Пауло  51'Гилавоги Жошуа 46' (Нмеча Феликс ( 46') Арнольд Максимилиан  26' 72' (Сванберг Маттиас ( 72') Каминьски Якуб 46' (Мармуш Омар ( 46') Крузе МаксФилипп Максимилиан 59' (Брекало Йосип ( 59') Нмеча Лукас 59' (Вальдшмидт Лука ( 59')
Запасные: Перван ПаваоФишер КилианФранич БартолБорнаув Себастьян
27 августа. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

Видео

1:0. Гол Кристофера Нкунку с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Кристофера Нкунку с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Кристофера Нкунку (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Кристофера Нкунку (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Герта 0:1 Боруссия Д 4.50 4.50 1.65
окончен РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург
окончен Хоффенхайм 1:0 Аугсбург 1.45 4.90 6.50
окончен Майнц 0:3 Байер Л
окончен Шальке 04 1:6 Унион Берлин
27.08  19:30 Бавария ... Боруссия М 1.19 7.90 12.00
28.08  16:30 Кёльн ... Штуттгарт 2.10 3.65 3.35
28.08  18:30 Вердер ... Айнтрахт Фр 2.40 3.50 2.80
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