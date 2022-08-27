«РБ Лейпциг» обыграл «Вольфсбург», это первая победа в сезоне для команды Тедеско

Пока не побеждавшие в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург» встретились в матче четвёртого тура Бундеслиги. Команда Доменико Тедеско не так часто владела мячом, но превзошла противника по количеству ударов по воротам, а главное - в голах. На пятой минуте Кристофер Нкунку реализовал пенальти и принес своей команде первую победу (пять очков). Он же отличился на 90-й минуте, сняв все вопросы. У «волков» два пункта.

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