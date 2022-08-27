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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» забил «Шальке» 6 мячей и возглавил Бундеслигу

 
27 Августа 2022 • 18:24 Комментировать
Шальке 04
1:6
Унион Берлин
окончен

Вернувшийся  в Бундеслигу «Шальке» не готов решать серьёзные задачи. В матче четвёртого тура с «Унионом» «кобальтовые» разгромно проиграли дома, уступая со счетом 1:4 уже к 46-й минуте. Победу и лидерство в чемпионате Германии берлинцам принесли дубль Шеральдо Бекера, а также голы Мортена Торсби и Яника Хаберера. В концовке Свен Михель забил еще два мяча. У проигравших реализовал пенальти Мариус Бюльтер - 6:1.

Протокол игры  
Шальке 041:6Унион Берлин
  6'Торсби Мортен (0:1)
(1:1) Бюльтер Мариус31'  
  36'Бекер Шеральдо (1:2)
  45'Хаберер Яник (1:3)
  46'Бекер Шеральдо (1:4)
Шволов АлександерБруннер СедрикТиау Малик  45'Йосида МайяОуведжан ТомасКрал Алекс 62' (Флик Флориан ( 62') Краусс Том 61' (Латца Данни ( 61') Бюльтер МариусСаласар Родриго 71' (Полтер Себастьян ( 71') Дрекслер Доминик 62' (Ларссон Джордан ( 62') Теродде Симон 71' (Молле Флоран ( 71')
Запасные: Матричани ХеннингКаминьски МарцинФерманн РальфМор Тобиас
Рённов ФредерикДухи Данило 84' (Озтунали Левин ( 84') Кнохе РобинЛейте ДиогуРюэрсон ЮлианГисельман НикоТорсби Мортен 75' (Пантович Милош ( 75') Хедира РаниХаберер Яник 84' (Еккель Пауль ( 84') Бекер Шеральдо 72' (Михель Свен ( 72') Сибачо Жордан 72' (Бехренс Кевин ( 72')
Запасные: Баумгартль ТимоТриммель КристоферШефер АндрашХарагути ГенкиГрилль Леннарт
27 августа. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

Видео

0:1. Гол Мортена Торсби (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Мортена Торсби (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:1. Гол с пенальти Мариуса Бюльтера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:1. Гол с пенальти Мариуса Бюльтера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:2. Гол Шералдо Беккера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:2. Гол Шералдо Беккера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:3. Гол Яника Хаберера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:3. Гол Яника Хаберера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:4. Гол Шералдо Беккера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:4. Гол Шералдо Беккера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:5. Гол Свена Михеля (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:5. Гол Свена Михеля (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:6. Гол Свена Михеля (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:6. Гол Свена Михеля (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Унион Берлин
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окончен РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург
окончен Хоффенхайм 1:0 Аугсбург 1.45 4.90 6.50
окончен Майнц 0:3 Байер Л
окончен Шальке 04 1:6 Унион Берлин
27.08  19:30 Бавария ... Боруссия М 1.19 7.90 12.00
28.08  16:30 Кёльн ... Штуттгарт 2.10 3.65 3.35
28.08  18:30 Вердер ... Айнтрахт Фр 2.40 3.50 2.80
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