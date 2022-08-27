«Унион» забил «Шальке» 6 мячей и возглавил Бундеслигу

Вернувшийся в Бундеслигу «Шальке» не готов решать серьёзные задачи. В матче четвёртого тура с «Унионом» «кобальтовые» разгромно проиграли дома, уступая со счетом 1:4 уже к 46-й минуте. Победу и лидерство в чемпионате Германии берлинцам принесли дубль Шеральдо Бекера, а также голы Мортена Торсби и Яника Хаберера. В концовке Свен Михель забил еще два мяча. У проигравших реализовал пенальти Мариус Бюльтер - 6:1.
Протокол игры
|6'Торсби Мортен (0:1)
|(1:1) Бюльтер Мариус31'
|36'Бекер Шеральдо (1:2)
|45'Хаберер Яник (1:3)
|46'Бекер Шеральдо (1:4)
Шволов Александер•Бруннер Седрик•Тиау Малик• 45'Йосида Майя•Оуведжан Томас•Крал Алекс62' (Флик Флориан (62') •Краусс Том61' (Латца Данни (61') •Бюльтер Мариус•Саласар Родриго71' (Полтер Себастьян (71') •Дрекслер Доминик62' (Ларссон Джордан (62') •Теродде Симон71' (Молле Флоран (71')
Рённов Фредерик•Духи Данило84' (Озтунали Левин (84') •Кнохе Робин•Лейте Диогу•Рюэрсон Юлиан•Гисельман Нико•Торсби Мортен75' (Пантович Милош (75') •Хедира Рани•Хаберер Яник84' (Еккель Пауль (84') •Бекер Шеральдо72' (Михель Свен (72') •Сибачо Жордан72' (Бехренс Кевин (72')
27 августа. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
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