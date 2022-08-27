«Унион» забил «Шальке» 6 мячей и возглавил Бундеслигу

Вернувшийся в Бундеслигу «Шальке» не готов решать серьёзные задачи. В матче четвёртого тура с «Унионом» «кобальтовые» разгромно проиграли дома, уступая со счетом 1:4 уже к 46-й минуте. Победу и лидерство в чемпионате Германии берлинцам принесли дубль Шеральдо Бекера, а также голы Мортена Торсби и Яника Хаберера. В концовке Свен Михель забил еще два мяча. У проигравших реализовал пенальти Мариус Бюльтер - 6:1.

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