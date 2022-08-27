«Бавария» планирует продлить контракт с Эрнандесом

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес в ближайшее время может продлить контракт с мюнхенским клубом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, стороны уже провели первые переговоры о продлении соглашения, которое рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, что француз перешёл в «Баварию» летом 2019 года из мадридского «Атлетико» (воспитанником которого он и является) за 80 миллионов евро. Всего в составе немецкого клуба Эрнандес провёл 99 матчей, забив один гол и отдав восемь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 50 миллионов евро.