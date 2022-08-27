«Бавария» усилится талантом «Атлетико»

Талантливый полузащитник мадридского «Атлетико» Хавьер Фернандес может сменить испанский чемпионат на немецкую Бундеслигу. По сообщениям Sky Germany, подписать 15-летнего игрока хочет мюнхенская «Бавария».

Этот трансфер будет оформлен, когда футболисту исполнится 16 лет. Стоит отметить, что Фернандес уже тренируется в расположении немецкого гранда.

«Бавария» ударно стартовала в новом розыгрыше чемпионата Германии. После трех туров команда набрала девять баллов и возглавляет турнирную таблицу.

В следующем матче подопечные Юлиана Нагельсманна встретятся с гладбахской «Боруссией».