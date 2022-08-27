Марсело может стать одноклубником Лунёва

Бразильский латераль Марсело, который находится в статусе свободного агента после ухода из мадридского «Реала», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Германии.

Как информирует Footmercato, 34-летний футболист попал в сферу интересов леверкузенского «Байера». Помимо «фармацевтов», заполучить опытного защитника хотят итальянская «Монца» и французская «Ницца».

Напомним, что Марсело защищал цвета «королевского клуба» с 2007 по 2022 год. Он является самым титулованным игроком в истории «Реала».

В общей сложности бразилец сыграл за мадридцев 544 поединка, забил 37 мячей и сделал 103 результативные передачи.