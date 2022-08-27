Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Марсело может стать одноклубником Лунёва

 
27 Августа 2022 • 08:47 Комментировать

Бразильский латераль Марсело, который находится в статусе свободного агента после ухода из мадридского «Реала», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Германии.

Как информирует Footmercato, 34-летний футболист попал в сферу интересов леверкузенского «Байера». Помимо «фармацевтов», заполучить опытного защитника хотят итальянская «Монца» и французская «Ницца».

Напомним, что Марсело защищал цвета «королевского клуба» с 2007 по 2022 год. Он является самым титулованным игроком в истории «Реала».

В общей сложности бразилец сыграл за мадридцев 544 поединка, забил 37 мячей и сделал 103 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсело Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.08  16:30 Герта ... Боруссия Д 4.50 4.50 1.65
27.08  16:30 РБ Лейпциг ... Вольфсбург
27.08  16:30 Хоффенхайм ... Аугсбург 1.45 4.90 6.50
27.08  16:30 Майнц ... Байер Л
27.08  16:30 Шальке 04 ... Унион Берлин
27.08  19:30 Бавария ... Боруссия М 1.19 7.90 12.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
09:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» усилится талантом «Атлетико»
08:47 · Германия. Бундеслига
Марсело может стать одноклубником Лунёва
08:41 · Англия. Премьер-лига
Павар отказал ещё одному гранду АПЛ
08:30 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» нашёл замену Фофана, которого покупает «Челси»
08:25 · Англия. Премьер-лига
«МЮ», «Ливерпуль» и ещё два гранда нацелились на игрока «Селтика»
26 Августа
23:25 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» догнал «Баварию», забив один гол аутсайдерам
17:14 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» интересуется бывшим игроком «Боруссии»
02:32 · Германия. Бундеслига
Кан не сдержал смех, когда узнал о попадании «Барселоны» в одну группу с «Баварией»
01:16 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» предложил 15 млн за недавнюю трансферную цель «Баварии» и «МЮ»
00:36 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Баварии» Зиркзее перейдёт в итальянский клуб
25 Августа
23:01 · Германия. Бундеслига
Томас Мюллер – о жеребьёвке: «Будет здорово снова встретиться с Левандовски» 1
21:50 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о жеребьёвке: «Первая мысль – история с Левандовски» 1
17:19 · Англия. Премьер-лига
Павар отверг возможность перейти в «Манчестер Юнайтед»
17:06 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» продлила контракт с Пападопулосом официально
16:46 · Германия. Бундеслига
​Лунёв рассказал, когда начнёт тренироваться индивидуально
Все новости
Рекомендуем