«Фрайбург» догнал «Баварию», забив один гол аутсайдерам

На старте четвёртого тура Бундеслиги «Фрайбург» играл против «Бохума». Если первые уверенно начали сезон и выиграли два матча, то их соперник проиграл всё, что можно. Несмотря на это, исход поединка не был ясен до последних секунд. Соперники суммарно нанесли почти четыре десятка ударов, но гол был только один. На 48-й минуте Винценцо Грифо не забил пенальти, но смог-таки добавить мяч в сетку и принес «Фрайбургу» победу, а заодно помог партнерам догнать лидирующую «Баварию».

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