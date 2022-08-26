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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» догнал «Баварию», забив один гол аутсайдерам

 
26 Августа 2022 • 23:25 Комментировать
Фрайбург
1:0
Бохум
окончен

На старте четвёртого тура Бундеслиги «Фрайбург» играл против «Бохума». Если первые уверенно начали сезон и выиграли два матча, то их соперник проиграл всё, что можно. Несмотря на это, исход поединка не был ясен до последних секунд. Соперники суммарно нанесли почти четыре десятка ударов, но гол был только один. На 48-й минуте Винценцо Грифо не забил пенальти, но смог-таки добавить мяч в сетку и принес «Фрайбургу» победу, а заодно помог партнерам догнать лидирующую «Баварию».

Протокол игры  
Фрайбург1:0Бохум
(1:0) Грифо Винченцо48'  
Флеккен МаркСильдиллия КилианнГинтер МаттиасЛинхарт ФилиппГюнтер КристианКайтель Янник 84' (Robert Wagner ( 84') Хёфлер Николас  83'Доан Рицу 74' (Вайсхаупт Ноа ( 74') Шаллаи Роланд  78' 87' (Гульде Мануэль ( 87') Грифо Винченцо 74' (Петерсен Нильс ( 74') Грегорич Михаэль 74' (Чон У-Ён ( 74')
Запасные: Сике УгоШлоттербек КевенУфофф БенджаминКиере Даниэль-Кофи
Риман МануэльГамбоа Кристиан 85' (Ордец Иван ( 85') Машович ЭрханХайнц ДоминикСтафилидис Костас  42' 53' (Янко Саиди ( 53') Лосилья АнтониГуральски Яцек 75' (Осей-Туту Джорди ( 75') Хольтманн ГерритШтёгер КевинАсано Такума 75' (Хофманн Филипп ( 75') Цоллер Симон
Запасные: Эссер МихаэльФёрстер ФилиппПатрик ОстерхагеЛабропулос Василис
26 августа. Стадион "Europa-Park Stadion".

Видео

1:0. Гол Винченцо Грифо (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Винченцо Грифо (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Бохум Фрайбург
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окончен Фрайбург 1:0 Бохум 1.45 4.70 6.60
27.08  16:30 Шальке 04 ... Унион Берлин
27.08  16:30 Герта ... Боруссия Д 4.40 4.50 1.65
27.08  16:30 РБ Лейпциг ... Вольфсбург
27.08  16:30 Хоффенхайм ... Аугсбург 1.45 4.80 6.40
27.08  16:30 Майнц ... Байер Л
27.08  19:30 Бавария ... Боруссия М 1.19 7.70 12.00
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26 Августа
23:25 · Германия. Бундеслига
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