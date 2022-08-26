«Фрайбург» догнал «Баварию», забив один гол аутсайдерам

На старте четвёртого тура Бундеслиги «Фрайбург» играл против «Бохума». Если первые уверенно начали сезон и выиграли два матча, то их соперник проиграл всё, что можно. Несмотря на это, исход поединка не был ясен до последних секунд. Соперники суммарно нанесли почти четыре десятка ударов, но гол был только один. На 48-й минуте Винценцо Грифо не забил пенальти, но смог-таки добавить мяч в сетку и принес «Фрайбургу» победу, а заодно помог партнерам догнать лидирующую «Баварию».
Протокол игры
|(1:0) Грифо Винченцо48'
Флеккен Марк•Сильдиллия Килианн•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гюнтер Кристиан•Кайтель Янник84' (Robert Wagner (84') •Хёфлер Николас• 83'Доан Рицу74' (Вайсхаупт Ноа (74') •Шаллаи Роланд 78'87' (Гульде Мануэль (87') •Грифо Винченцо74' (Петерсен Нильс (74') •Грегорич Михаэль74' (Чон У-Ён (74')
Риман Мануэль•Гамбоа Кристиан85' (Ордец Иван (85') •Машович Эрхан•Хайнц Доминик•Стафилидис Костас 42'53' (Янко Саиди (53') •Лосилья Антони•Гуральски Яцек75' (Осей-Туту Джорди (75') •Хольтманн Геррит•Штёгер Кевин•Асано Такума75' (Хофманн Филипп (75') •Цоллер Симон
26 августа. Стадион "Europa-Park Stadion".
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