Кан не сдержал смех, когда узнал о попадании «Барселоны» в одну группу с «Баварией»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан не сдержал эмоций во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Как и в прошлом сезоне, «Бавария» сыграет в одной группе с «Барселоной». Находясь в зале во время жребия, Кан не смог сдержать смеха, увидев каталонцев в числе соперников своего клуба. «Это было так предсказуемо... Конечно, «Барселона» попала в нашу группу!» – прокомментировал позже знаменитый в прошлом немецкий вратарь.

В данном квартете также сыграют миланский «Интер» и чешская «Виктория» Пльзень.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» дважды обыграла «Барселону» с одинаковым счётом – 3:0.