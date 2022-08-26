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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан не сдержал смех, когда узнал о попадании «Барселоны» в одну группу с «Баварией»

 
26 Августа 2022 • 02:32 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
1 1.19 X 7.70 2 11.50
27.08 19:30

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан не сдержал эмоций во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Как и в прошлом сезоне, «Бавария» сыграет в одной группе с «Барселоной». Находясь в зале во время жребия, Кан не смог сдержать смеха, увидев каталонцев в числе соперников своего клуба. «Это было так предсказуемо... Конечно, «Барселона» попала в нашу группу!» – прокомментировал позже знаменитый в прошлом немецкий вратарь.

В данном квартете также сыграют миланский «Интер» и чешская «Виктория» Пльзень.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» дважды обыграла «Барселону» с одинаковым счётом – 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Оливер Кан Лига Чемпионов
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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