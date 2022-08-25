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Томас Мюллер – о жеребьёвке: «Будет здорово снова встретиться с Левандовски»

 
25 Августа 2022 • 23:01 Комментировать (1)
Бавария
...
Боруссия М
1 1.20 X 7.70 2 11.50
27.08 19:30

Футболист «Баварии» Томас Мюллер рад предстоящей встрече с бывшим товарищем по команде Робертом Левандовски в Лиге чемпионов.

Перешедший в «Барселону» польский форвард сможет вновь сыграть на «Альянц Арене» уже осенью в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В тот же квартет попали миланский «Интер» и чешская «Виктория» Пльзень.

«Как здорово, что нам выпала возможность встретиться с «Барселоной», в которой выступает Роберт Левандовски. На мой взгляд, это отличная группа с очень качественными командами. Болельщиков ждёт отличный футбол. Мы надеемся сделать своё дело и добыть путёвку в 1/8 финала», – высказался Мюллер.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Томас Мюллер Лига Чемпионов Роберт Левандовски
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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Комментарии (1)
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Alex1972
25 Августа 2022 в 23:30
Мюллер : Никому в этой жизни верить нельзя. Даже самому себе... Мне можно.. А-ха-ха-ха...😆😆😆..
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