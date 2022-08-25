Томас Мюллер – о жеребьёвке: «Будет здорово снова встретиться с Левандовски»

Футболист «Баварии» Томас Мюллер рад предстоящей встрече с бывшим товарищем по команде Робертом Левандовски в Лиге чемпионов.

Перешедший в «Барселону» польский форвард сможет вновь сыграть на «Альянц Арене» уже осенью в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В тот же квартет попали миланский «Интер» и чешская «Виктория» Пльзень.

«Как здорово, что нам выпала возможность встретиться с «Барселоной», в которой выступает Роберт Левандовски. На мой взгляд, это отличная группа с очень качественными командами. Болельщиков ждёт отличный футбол. Мы надеемся сделать своё дело и добыть путёвку в 1/8 финала», – высказался Мюллер.