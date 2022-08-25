Нагельсманн – о жеребьёвке: «Первая мысль – история с Левандовски»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал исход жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов.

Соперниками мюнхенцев стали «Барселона», миланский «Интер» и чешская «Виктория» Пльзень.

«Очень серьёзная группа, полная вызовов. «Интер» – исторически успешный клуб, в последние годы вновь набравшийся сил.

Что касается «Барселоны», то первая мысль – конечно, история с Робертом Левандовски. Надеюсь, мы сможем сыграть с «Барселоной» так же успешно, как в прошлом году.

«Виктория» – чемпион Чехии, обошедший пражские клубы, что уже о многом говорит», – отметил Нагельсманн.