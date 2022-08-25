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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Лунёв рассказал, когда начнёт тренироваться индивидуально

 
25 Августа 2022 • 16:46 Комментировать

Страж ворот «Байера» Андрей Лунёв сыграл в матче второго тура Бундеслиги против «Аугсбурга», но травмировался. В «Телеграме» футболист написал о том, что ему уже был сделан завершающий укол. Индивидуальные тренировки в спортивном зале Лунёв возобновит на следующей неделе.

Напомним, что Андрей Лунёв является вторым вратарём «Байера». Против «Аугсбурга» россиянин играл по причине дисквалификации основного голкипера «фармацевтов» - Лукаша Градецки.

Всего за «Байер» Андрей Лунёв провёл три официальных матча. Ранее, как известно, футболист защищал цвета питерского «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв
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