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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане рассказал, что его мотивирует играть в футбол

 
25 Августа 2022 • 09:48 Комментировать

Звездный форвард Садио Мане, перешедший этим летом в мюнхенскую «Баварию» из «Ливерпуля» высказался насчет своей мотивации.

«Не считаю себя лучше других. Я просто выхожу на футбольное поле и выполняю свою работу. Я беспокоюсь о каждом приеме пищи для жителей своей деревни в Сенегале. Это то, ради чего я выкладываюсь в матчах», - передает слова африканского нападающего журналист Фрэнк Халид в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний форвард провел три поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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