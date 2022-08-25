Мане рассказал, что его мотивирует играть в футбол

Звездный форвард Садио Мане, перешедший этим летом в мюнхенскую «Баварию» из «Ливерпуля» высказался насчет своей мотивации.

«Не считаю себя лучше других. Я просто выхожу на футбольное поле и выполняю свою работу. Я беспокоюсь о каждом приеме пищи для жителей своей деревни в Сенегале. Это то, ради чего я выкладываюсь в матчах», - передает слова африканского нападающего журналист Фрэнк Халид в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний форвард провел три поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами.