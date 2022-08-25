Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Лунёв рассказал о восстановлении после травмы

 
25 Августа 2022 • 08:55 Комментировать

Российский голкипер Андрей Лунёв, являющийся футболистом леверкузенского «Байера», поведал о восстановлении после повреждения правого бедра. Он отметил, что мог бы хоть завтра вернуться в общую группу, но не может нарушить протокол реабилитации.

«Есть протокол реабилитации и его нельзя нарушать. Здесь к этому относятся серьезно. Работать и работать. Эффективнее еще никто ничего не придумал», - приводятся слова вратаря в его телеграм-канале.

Напомним, что Андрей травмировался около десяти дней назад. По прогнозам, на полное восстановление ему понадобится около шести недель.

Лунёв присоединился к «фармацевтам» летом прошлого года. С того времени вратарь принял участие всего в трех матчах и пропустил четыре гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
09:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на одноклубника Лунёва и Азмуна
08:55 · Германия. Бундеслига
Лунёв рассказал о восстановлении после травмы
00:51 · Германия. Бундеслига
Джордан Ларссон: «Решил, что хочу стать футболистом, когда встретился с Роналдиньо, Месси, Хави и Иньестой»
24 Августа
22:24 · Германия. Бундеслига
«Болонья» лидирует в споре за нападающего «Баварии»
21:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерпел неудачу в переговорах по немецкому вратарю
18:21 · Англия. Премьер-лига
​Хёнесс: «АПЛ купила спортивное преимущество за иностранные деньги»
15:30 · Англия. Премьер-лига
Хаверц отреагировал на слухи о переходе в «Баварию»
13:41 · Германия. Бундеслига
Фарке: «Бавария» пока находится в лучшей форме среди всех европейских клубов»
12:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не сможет купить Беллингема в это трансферное окно
10:31 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб из Бундеслиги готов взять у «Ливерпуля» Кейта
10:00 · Германия. Бундеслига
Кроос отреагировал на слова Хенесса, назвавшего его игру старомодной
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал последнюю трансферную цель с ценником 70 миллионов евро 1
08:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ищет конкурента де Хеа - на прицеле два вратаря
07:18 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Челси» продолжит карьеру в немецком клубе
23 Августа
18:45 · Англия. Премьер-лига
​В «Баварии» подтвердили, что хотели подписать Холанна 1
Все новости
Рекомендуем