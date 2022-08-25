Лунёв рассказал о восстановлении после травмы

Российский голкипер Андрей Лунёв, являющийся футболистом леверкузенского «Байера», поведал о восстановлении после повреждения правого бедра. Он отметил, что мог бы хоть завтра вернуться в общую группу, но не может нарушить протокол реабилитации.

«Есть протокол реабилитации и его нельзя нарушать. Здесь к этому относятся серьезно. Работать и работать. Эффективнее еще никто ничего не придумал», - приводятся слова вратаря в его телеграм-канале.

Напомним, что Андрей травмировался около десяти дней назад. По прогнозам, на полное восстановление ему понадобится около шести недель.

Лунёв присоединился к «фармацевтам» летом прошлого года. С того времени вратарь принял участие всего в трех матчах и пропустил четыре гола.