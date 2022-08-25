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Джордан Ларссон: «Решил, что хочу стать футболистом, когда встретился с Роналдиньо, Месси, Хави и Иньестой»

 
25 Августа 2022 • 00:51 Комментировать
Шальке 04
...
Унион Берлин
27.08 16:30

Нападающий «Шальке 04» Джордан Ларссон рассказал, что мотивировало его стать профессиональным футболистом.

Сын знаменитого Хенрика Ларссона вспомнил о временах, когда его отец выступал за «Барселону»: «Однажды он привёл меня в раздевалку команды, и там я встретился с такими личностями, как Роналдиньо, Месси, Хави, Иньеста. Это было просто невероятно, – рассказывает экс-игрок «Спартака» в интервью Bild. – Тогда я подумал: «Вот чего я хочу достичь». Это стало моей мотивацией», – поведал Джордан Ларссон.

25-летний шведский нападающий перебрался в «Шальке 04» в начале августа, успев с тех пор провести два матча за коллектив из Гельзенкирхена.

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ШАЛЬКЕ 04 УНИОН БЕРЛИН
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