Фарке: «Бавария» пока находится в лучшей форме среди всех европейских клубов»

Наставник гладбахской «Боруссии» Даниэль Фарке поделился ожиданиями от матча против мюнхенской «Баварии». Матч между этими командами состоится в субботу 27 августа в 19:30 по московскому времени.

«Мы знаем, какое серьёзное задание нам предстоит выполнить в субботу. «Бавария» на данный момент находится в лучшей форме среди всех клубов Европы. Их старт был действительно впечатляющим», – цитирует Фарке официальный сайт «Боруссии».

Напомним, что Фарке возглавил команду из Мёнхенгладбаха этим летом. До этого Даниэль получил работу в «Краснодаре», но затем покинул клуб через короткий срок по личному решению.