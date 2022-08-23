Горецка вернётся в строй в середине сентября

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка вернётся в строй к середине сентября. Об этом сообщает издание Sport Bild.

Напомним, что летом немец получил травму, которая выбила его из игры на несколько месяцев. Полузащитник пока продолжает проходить курс реабилитации, после чего уже к середине сентября должен возобновиться тренировки в общей группе.

Напомним, что Горецка перебрался в «Баварию» летом 2018 года на правах свободного агента из гельзенкирхенского «Шальке». Вместе с немецким клубом 27-летний хавбек выиграл 4 чемпионских титула Бундеслиги, два Кубка Германии и Лигу чемпионов.