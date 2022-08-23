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Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич: «Бавария» хорошо начала сезон, но мы хотим продолжить в том же духе»

 
23 Августа 2022 • 13:08 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
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27.08 19:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич оценил результаты команды на старте сезона. Напомним, что мюнхенцы одержали три победы в чемпионате, а также выиграли Суперкубок Германии. В последнем туре Бундеслиги «красные» разгромили на выезде «Бохум» 7:0.

«Мы хорошо начали сезон, но хотим продолжить в том же духе. Прошло всего три игры и Суперкубок. Мы знаем, насколько длинным будет сезон, но мы рады, что команда уже отлично справляется, а тренер использует правильные методы», – цитирует Салихамиджича Sky Germany.

«Бавария» этим летом усилилась такими футболистами, как Садио Мане, Маттайс де Лихт, Райан Гравенберх, Нуссер Мазрауи и Матис Тель.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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