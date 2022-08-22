«Бавария» повторила рекорд Германии по количеству голов за первые четыре матча

Не только «ПСЖ» забивает по пять мячей за матч у себя в чемпионате - с такой же средней результативностью в Германии выступает «Бавария». Гегемон немецкого футбола начал сезон с победы в Суперкубке Германии над «РБ Лейцпигом» со счетом 5:3, затем уничтожил «Айнтрахт» со счетом 6:1, забил два гола «Вольфсбургу», а затем все семь мячей в ворота «Бохума».

В результате «Бавария» забила двадцать голов за первые четыре матча сезона и повторила рекорд Германии. Столь же ураганно начал сезон 1977\1978 «Дуйсбург», также забивший двадцать мячей, но затем команда сбавила. Станет ли «Бавария» сбавлять обороты - вопрос риторический.