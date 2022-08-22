Известный немецкий тренер Винфрид Шефер высказался о возможной отставке главного тренера «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско, который ранее возглавлял московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что в немецком клубе недовольны результатами команды в стартовавшем сезоне. Напомним, что в первых трёх турах текущего розыгрыша Бундеслиги «Лейпциг» набрал всего два очка, сыграв вничью со «Штуттгартом» (1:1) и «Кёльном» (2:2), а также уступив «Униону» (1:2).

В прессе появились слухи о возможном увольнении Доменико Тедеско, что вы думаете об этом?

У команды плохой старт, это правда. Вряд ли кто-то в клубе может быть этим доволен. Играет «РБ Лейпциг» довольно слабо, он совсем не похож на себя. Но старт этого сезона вообще странный, проблемы у «Боруссии», Байера». «Бавария» тоже не идеальна. Проблемы можно найти у всех.

Верите в то, что Тедеско может быть скоро отправлен в отставку?

Мне в это не верится. Это не логично и совсем не в духе руководства «РБ Лейпцига». В прошлом году было много поводов уволить Джесси Марша, но руководство давало ему шанс за шансом. Увольнять Тедеско, который недавно выиграл кубок — очень нелогично. В Германии более терпимо относятся к тренерам, чем в других сильных лигах.

У «РБ Лейпцига» есть шансы прибавить?

Команда обязана прибавлять. Пришли сильные игроки, а лидеры остались в команде. У «РБ Лейпцига» отличный состав, вопрос времени, когда команда будет набирать очки. Пока у нее проблемы в атаке, приход Вернера заставил Тедеско вносить правки в то, что он строил, возможно в этом проблема. Но он разберется.

Напомним, что Тедеско возглавлял «Спартак» в период с октября 2019 года по май 2021 года. Под руководством немецкого специалиста «красно-белые» выиграли серебряные медали чемпионата России.