«Бавария» недовольна Мазрауи

В руководстве мюнхенской «Баварии» пока недовольны игрой новичка Нуссера Мазрауи, который присоединился к немцам этим летом на правах свободного агента из амстердамского «Аякса». Об этом сообщает издание Kicker.

Мазрауи пока не впечатляет на тренировках, а в клубе считают, что ему будет очень тяжело вытеснить из основы Бенжамена Павара. Тем не менее, руководство намерено дать футболисту время на адаптацию.

Мазрауи уже успел провести за «Баварию» три официальных матча. Марокканец в этих поединках суммарно провёл на поле 43 минуты и не отметился ни одним результативным действием.