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Тедеско подтвердил, что Лаймер не перейдёт в «Баварию»

 
22 Августа 2022 • 09:38 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Вольфсбург
27.08 16:30

Наставник «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско подтвердил, что полузащитник клуба Конрад Лаймер не перейдёт в мюнхенскую «Баварию». Напомним, что австрийца хотел видеть в своей команде главный тренер Юлиан Нагельсманн, который ранее возглавлял «быков».

«Всем понятно, что «Бавария» хотела его приобрести, но нам удалось сохранить Конрада. Он остаётся. Лично для меня это было понятно ещё 4 недели назад», – сказал Тедеско на пресс-конференции.

Напомним, что «Бавария» отказалась платить за Лаймера требуемую сумму компенсации. «РБ Лейпциг» был готов отпустить полузащитника за 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Доменико Тедеско Конрад Лаймер Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ ВОЛЬФСБУРГ
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