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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн прокомментировал зажигательный футбол «Баварии»

 
21 Августа 2022 • 22:46 Комментировать
Бохум
0:7
Бавария
окончен

«Бавария» начала сезон как и подобает гегемону - и даже еще убедительнее. В первом туре команда разгромила в гостях «Айнтрахт», забив шесть мячей, еще два были забиты во второй игре с «Вольфсбургом», и, наконец, сегодня был уничтожен «Бохум» - 7:0. Наставник мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн поделился своими ощущениями.

- Мне нравится наша игра. Мы хотели задавить соперника с самого начала, чтобы он пал духом. И это получилось, мы заслужили успех, - цитирует Нагельсманна Kicker.

В следующем, четвертом туре немецкого чемпионата Бундеслиги мюнхенский суперклуб примет на домашней арене сильного соперника - менхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоится 27 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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окончен Айнтрахт Фр 1:1 Кёльн 2.15 3.65 3.25
окончен Бохум 0:7 Бавария 13.00 8.00 1.18
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