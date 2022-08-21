Нагельсманн прокомментировал зажигательный футбол «Баварии»

«Бавария» начала сезон как и подобает гегемону - и даже еще убедительнее. В первом туре команда разгромила в гостях «Айнтрахт», забив шесть мячей, еще два были забиты во второй игре с «Вольфсбургом», и, наконец, сегодня был уничтожен «Бохум» - 7:0. Наставник мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн поделился своими ощущениями.

- Мне нравится наша игра. Мы хотели задавить соперника с самого начала, чтобы он пал духом. И это получилось, мы заслужили успех, - цитирует Нагельсманна Kicker.

В следующем, четвертом туре немецкого чемпионата Бундеслиги мюнхенский суперклуб примет на домашней арене сильного соперника - менхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоится 27 августа.